Розпочнеться журналістська ініціатива «Краще не брехати!»

У середу, 13 вересня, група відомих журналістів оголосить про початок ініціативи „Краще не брехати”. Вона передбачає проведення в журналістських вищих навчальних закладах спеціальних тренінгів, на яких провідні українські журналісти вчитимуть студентів, як не стати слугами цензури або виконавцями „замовних матеріалів”, коли прийдуть працювати до медіа.

Тренінги повинні підготувати майбутніх журналістів до зустрічей з цензурою та замовною журналістикою, коли вони почнуть працювати, допомогти їм усвідомити чим це може обернутися для їхніх кар`єр, і навчити протистояти цим викликам.

Ініціатива „Краще не брехати” організована громадською організацією „За професійну журналістику” спільно з Незалежною медіа-профспілкою України, Комісією з журналістської етики, „Телекритикою” та Національною асоціацією мовників.

„Краще не брехати" охопить шість провідних ВУЗів, що навчають журналістів і триватиме впродовж трьох місяців.

Викладачами стануть кілька десятків найкращих журналістів України.

У прес-конференції візьмуть участь:

Володимир Мостовий – „Дзеркало тижня”

Вересень Микола – незалежний журналіст

Соболєв Єгор – „5 канал”

Марічка Падалко – 1+1

Павлюк Іларіон – К1

Таран Ліда – 5 канал

Лігачова Наталія – „Телекритика”

Скорик Михайлина – лідер Київської незалежної Медіа-профспілки

Онисько Олег – „Український медіа сервіс”

Прес-конференція відбудеться у середу, 13 вересня, об 11:00 за адресою: вул. Лютеранська , 6, кав`ярня „KOFFTA” ( 2-ий поверх). Контактна особа: Єгор Соболєв (тел.: 050351-81-41).

Прес-служба Медіа-профспілки

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