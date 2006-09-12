Міліція затримала злодія, який заснув на місці злочину

На Тернопільщині правоохоронці затримали злодія, який заснув на місці злочину.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласного управління міліції, 50-річний житель с.Великі Дедеркали, який зловживав спиртним, вирішив поникнути у сусідське помешкання, де нікого не було. Зайшовши туди, чоловік побачив алкоголь і тут же випив дві пляшки горілки “Золоте поле” та вино “Кагор”. Зморений алкоголем, чоловік ліг спати на дивані у цій же кімнаті. Його виявили сусіди, котрі копали картоплю неподалік будинку. Вони одразу викликали правоохоронців, які і затримали чоловіка. За даними правоохоронців, зловмисника вже не вперше притягують до відповідальності за дрібні крадіжки.