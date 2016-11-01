Фейгін допустив обмін Сущенка на особу, яка в Україні притягнена до кримінальної відповідальності
Адвокат підкреслив, що важливо, щоб людина, подання на яку може відправити Росія, була із публічним ім'ям.
Справа українського журналіста Романа Сущенка закінчиться його обміном за поданням РФ на особу, яка притягнута до кримінальної відповідальності в Україні.
Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив адвокат Марк Фейгін.
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«Розуміння там про те, що це скінчиться обміном у їх поданні на якогось шпигуна або не шпигуна, який перебуває в Україні та якого притягнуто до кримінальної відповідальності, мені здається, це дуже на те схоже. Нам важливо, щоби це була фігура зі зрозумілим минулим і публічним ім’ям», – заявив він.
Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка в Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею».
Кримінальну справу порушили за статтею «шпигунство».
Лефортовський суд у Москві ухвалив рішення заарештувати журналіста до 30 листопада. Усі суди в справі Сущенка проходять у закритому режимі.
27 жовтня Мосміськсуд визнав арешт Сущенка законним.