Фейгін допустив обмін Сущенка на особу, яка в Україні притягнена до кримінальної відповідальності

Справа українського журналіста Романа Сущенка закінчиться його обміном за поданням РФ на особу, яка притягнута до кримінальної відповідальності в Україні.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив адвокат Марк Фейгін.

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«Розуміння там про те, що це скінчиться обміном у їх поданні на якогось шпигуна або не шпигуна, який перебуває в Україні та якого притягнуто до кримінальної відповідальності, мені здається, це дуже на те схоже. Нам важливо, щоби це була фігура зі зрозумілим минулим і публічним ім’ям», – заявив він.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка в Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею».

Кримінальну справу порушили за статтею «шпигунство».

Лефортовський суд у Москві ухвалив рішення заарештувати журналіста до 30 листопада. Усі суди в справі Сущенка проходять у закритому режимі.

27 жовтня Мосміськсуд визнав арешт Сущенка законним.