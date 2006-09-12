На Кіровоградщині розбився мотодельтаплан: пілот загинув

Сьогодні вранці поблизу села Верблюжка Новгородківського району Кіровоградської області під час обробки гербіцидами сойового поля мотодельтапланом марки „Стренжер” під час виконання маневру, ймовірно, сталося його зіткнення з повітряною лінією електропередач 10 кВ.

Літальний апарат упав приблизно у 70 метрах від житлових будинків, повідомили УНІАН у прес-службі МНС. Пілот (приватний підприємець, 1958 року народження, житель Кіровограда) загинув. Відомо, що він користувався мотодельтапланом за дорученням агрофірми.

На момент авіакатастрофи гербіцидів у баках не було.

На місце оперативно прибули пожежно-рятувальне відділення та опергрупа МНС, а також бригада швидкої медичної допомоги і правоохоронці. Місце події очеплене та взяте під охорону, проводяться оперативно-слідчі дії.