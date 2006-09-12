Погода на 13-17 вересня

Завтра в Україні очікується невелика хмарність. Без опадів. У західних і північних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10°, у південній частині 9-14°, вдень 20-25°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 14-15 вересня - невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8м/с. Температура вночі 6-11°, у південній частині 9-14°, вдень 21-26°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°.

16-17 вересня - без опадів, лише вночі та вранці 16 вересня у східній частині місцями невеликі короткочасні дощі. Температура вночі 6-11°, на півдні до 14°, 16 вересня, окрім західних областей та південної частини, 3-9° тепла; вдень в Україні поступове зниження температури до 14-20°, лише у західних, південних (окрім Запорізької) областях та Криму, а 16 вересня і в центральних, Київській та Житомирській областях 19-25°.

У Києві та області у середу очікується невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями по області туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 8-10°, вдень 21-23°; по області вночі 5-10°, вдень 20-25°.

14-15 вересня - невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 21-26°.

16-17 вересня - без опадів. Температура 16 вересня вночі 6-11°, вдень 19-24°, 17 вересня вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°.