”Воплі Відоплясова” на новий відеокліп витратили 200 кг пластиліну

13 вересня український гурт “Воплі Відоплясова” у Київському театрі ляльок представить новий відеокліп на пісню “Колискова”.

Про це УНІАН повідомили організатори презентації.

“Гостей та учасників презентації частуватимуть кілограмами пластиліну, брудною кавою і філологічним кошмаром. Інфернальний патронат заходу забезпечує Волохатий Дідько – істота привітна й миролюбна, хоча іноді занадто гучно плямка в жіжі та робить плями у простирадлах”, йдеться у повідомленні.

Спеціальні гості презентації - Ціпа, Глина та Могила, – персонажі “настільки перелякані й беззахисні, що почуваються більш-менш комфортно лише в анімаційному просторі”.

У повідомленні зазначається, що кліп виконаний у вигляді пластилінової анімації. Режисер кліпу – Олег ЦУРІКОВ.

“Під час сеансу бадьорого присипляння “вевешники” спробують пояснити, за що вони так люблять дітей, наляканих сміхом до гикавки, як використовувати монстрів у процесі естетичного виховання й чому в їхньому новому відеокліпі єдиний пластиліновий музикант радикально не схожий ані на кого з “ВВ”, йдеться у повідомленні, переданому УНІАН.

Відеокліп створювався впродовж півроку, а на ліпку фігур, задіяних у кліпі, було витрачено 200 кг пластиліну.