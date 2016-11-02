"Театр абсурду": під посольством РФ у Києві "Путіни" показали, як розправляються з українськими в'язнями (фоторепортаж)
Біля посольства Росії в Україні пройшла акція-перформанс "Росія поставила на конвеєр розправу над українськими журналістами", приурочена до Міжнародного дня ООН за припинення безкарності за злочинів проти журналістів.
Про це повідомляє газета "День".
За даними ООН, у світі 800 журналістів загинули за останні 10 років, і тільки кожен десятий випадок розслідується.
Акцію організували Центр інформації про права людини та Центр громадянських свобод.
Активісти вимагають від Росії звільнити Романа Сущенка та Миколу Семену, а також закрити сфабриковані кримінальні справи проти українських журналістів.
Голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик у програмі "Інформаційний ранок" на "5 каналі" розповіла про мету сьогоднішньої акції.
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"Ми хочемо привернути увагу до того, що залишаються безкарними злочини, яка Російська Федерація здійснює по відношенню до українських журналістів", - сказала вона.
"Сьогодні під час акції під посольством Росії ми зробимо театралізоване дійство "Театр абсурду" і покажемо, яким чином в Росії фальсифікуються, шиються білими нитками справи проти українських журналістів. Це не поодинокі випадки, це вже такий конвеєр репресій розправи, і журналісти є однією з уразливих груп, які почала системно переслідувати Російська Федерація", – зазначила Печончик.