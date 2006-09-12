Дружина Роднянського відстоює в судах своє право на 70% статутного фонду “1+1”

Дружина почесного президента телеканалу “1+1” Олександра РОДНЯНСЬКОГО Валерія МІРОШНИЧЕНКО звернулася до Печерського й Шевченківського районних судів м. Києва з позовами про визнання її права загальної спільної власності на 70% статутного фонду «ТРК «Студія 1+1».

Про це УНІАН повідомив представник інтересів Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО в суді адвокат Вячеслав КАРТАШОВ.

За його інформацією, В.МІРОШНИЧЕНКО в своєму позові грунтується на нормі законодавства, відповідно до якої майно (в позові йдеться про 70% СФ телеканалу «1+1» - УНІАН), нажите в шлюбі, є спільною власністю подружжя.

Як зазначив В.КАРТАШОВ, позов до Печерського районного суду було подано 3 серпня, до Шевченківського – 11 серпня. При цьому В.КАРТАШОВ зазначив, що йдеться про ідентичні позови, які відрізняються тільки колом заявлених відповідачів. Так, якщо в позові, поданому в Печерський райсуд, відповідачами виступають О.РОДНЯНСЬКИЙ та І.КОЛОМОЙСЬКИЙ, то в позові, поданому в Шевченківський райсуд, серед відповідачів немає І.КОЛОМОЙСКОГО, в той же час відповідачами, окрім почесного президента телеканалу “1+1”, виступають телеканал “1+1” і Печерська районна в місті Києві держадміністрація.

На думку В.КАРТАШОВА, відсутність серед відповідачів у позові, поданому в Шевченківський районний, суд І.КОЛОМОЙСЬКОГО можна трактувати як спробу усунути його від участі в судовому процесі.

Представник І.КОЛОМОЙСЬКОГО також зазначив, що позивач не з`явилася на розгляд її позову в Печерському райсуді, яке відбулося 11 вересня цього року.

Довідка УНІАН. І.КОЛОМОЙСЬКИЙ минулого року подав позов до Печерського районного суду про визнання права його власності на частку в статутному капіталі ТОВ «ТРК «Студія «1+1» у розмірі 70%.

Він також просив зобов`язати відповідача внести зміни в засновницькі документи товариства про те, що він є учасником ТОВ «ТРК «Студія «1+1» і власником частки в розмірі 70%, а також зобов`язати Печерську районну в місті Києві держадміністрацію зареєструвати ці зміни в державному реєстрі. Проте згодом ці позовні вимоги були зняті.

Відповідачем у даній справі виступив почесний президент телеканалу «1+1» Олександр РОДНЯНСЬКИЙ.

З квітня 2005 року співвласники корпоративних прав групи компаній «Студія «1+1» О.РОДНЯНСЬКИЙ і Б.ФУКСМАН вели переговори про продаж належних їм прав І.КОЛОМОЙСЬКОМУ за 100 млн. дол.

Закриття операції повинне було відбутися до вересня 2005 року. Проте вже в середині серпня корпорація Central European Media Enterprises Ltd. (CME), фактично відкликала свою згоду на проведення вказаної транзакції.

Відповідно до засновницьких документів ТОВ «ТРК «Студія «1+1», 70% статутного капіталу належить О.РОДНЯНСЬКОМУ, а 30% іноземному підприємству «Інтер-медіа» (100% власником цього підприємства є німецька компанія «Innova Film Gmbh».)

Печерський районний суд м. Києва своїм рішенням від 16 серпня 2006 року задовольнив у повному обсязі позовні вимоги І.КОЛОМОЙСЬКОГО про визнання за ним права власності на частку в статутному капіталі ТОВ «ТРК «Студія «1+1».

Представники І.КОЛОМОЙСЬКОГО висловили припущення, що інша сторона оскаржить дане рішення суду в апеляційній інстанції.