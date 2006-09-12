«Газ України» направив у регіони каральні експедиції

Сьогодні ДК «Газ України» і НАК «Нафтогаз України» прийняли рішення направити в Донецьку, Дніпропетровську, Черкаську і Чернігівську області робочі групи для надання допомоги підприємствам із газопостачання і газифікації в забезпеченні відключення від газових мереж 12 підприємств комунальної теплоенергетики – боржників (ТКЕ). Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що виїзд робочих груп здійснюється на виконання доручень Кабінету Міністрів України, Мінпаливенерго і НАК «Нафтогаз України» щодо 100-процентного погашення підприємствами комунальної теплоенергетики заборгованості за спожитий у 2006 р. природний газ до початку опалювального сезону 2006-2007 рр.

До складу робочих груп ввійдуть представники НАК «Нафтогаз України», ДК «Газ України», регіональних підприємств із газопостачання і газифікації і працівників служб безпеки компаній.

Відключенню від газопостачання підлягають ТОВ “Енергохолдинг” (Краматорська ТЕЦ, борг за 2006 р. станом на 12 вересня – 9,6 млн. грн.), ОКП “Донецьктеплокомуненерго” (39,5 млн. грн.), КВП “Краматорськтепломережа” (693 тис. грн.), ККП “Донецькміськтепломережа” (31,3 млн. грн.), КП “Криворіжтепломережа” (32 млн. грн.), ДП “Криворізька теплоцентраль” (36,1 млн. грн.), МКП “Дніпропетровські міські теплові мережі” (31,8 млн. гр.), КПТМ “Черкаситеплокомуненерго” (6,9 млн. грн.), ВАТ “Черкаське хімволокно” (Черкаська ТЕЦ, 7,8 млн. грн.), УКП УМВ “Уманьтеплокомуненерго” (1,8 млн. грн.), ВАТ “Облтеплокомуненерго” (м.Чернігів, 13,9 млн. грн.) і КП “Прилукиводопостач” (904 тис. грн.).

Загальна сума боргу цих підприємств ТКЕ за спожитий газ протягом 2006 р. складає 212,7 млн. грн. (36% від загальної суми боргу підприємств теплокомуненерго – 591 млн. грн.). Протягом 5-6 вересня ДК “Газ України” відключила від газопостачання 26 підприємств теплокомуненерго

Довідка УНІАН. «Газ України» є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України», яка займається реалізацією газу. Компанія створена в 2000 році на базі Торгового дому «Газ України» і Головного управління «Головпобутгаз» дочірньої компанії «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України».

З 2002 року компанія є монополістом із реалізації газу в Україні, який закуповує і видобуває НАК «Нафтогаз України».

У 2005 році підприємства, які входять дов структури НАК «Нафтогаз України», поставили споживачам 62 млрд. 877,6 млн. кубометрів природного газу на загальну суму 16 млрд. 122 млн. 815,9 тис. грн, за який сплачено 15 млрд. 840 млн. 500,4 тис. грн. Рівень розрахунків усіх споживачів за газ у 2005 році збільшився на 2,9 процентного пункту, порівняно з 2004 роком, до 98,2%