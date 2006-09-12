Голова уряду Криму не помічав, що його підлеглі приходять на роботу нетверезі

Голова Ради міністрів АРК Віктор ПЛАКІДА не має в своєму розпорядженні відомостей про те, що деякі члени кримського уряду регулярно приходять на роботу в нетверезому стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПЛАКІДА заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, присвяченій першим 100 дням роботи уряду автономії.

Багато кримських журналістів, зокрема кореспондент УНІАН, спостерігали картину, коли деякі члени Ради міністрів АРК були на прес-конференції в нетверезому стані.

На запитання про своє ставлення до того факту, що деякі міністри, зокрема, віце-прем`єри, приходять на прес-конференції в нетверезому стані, а іноді й просто ігнорують дані заходи, В.ПЛАКІДА відповів, що не помічав "такого гріху" за своїми колегами. Крім того, кримський прем`єр заявив, що з`являтися п`яним на люди "м`яко кажучи, некоректно по відношенню до себе".

Що стосується ігнорування членами Радміну АРК своїх же прес-конференцій, В.ПЛАКІДА сказав, що в уряді Криму "немає такої практики".