У Миколаєві розпочався суд над мажорами, яких не наважилася затримати поліція

Слободянник сказав, що визнає частково свою провину - хуліганство, але не опір поліції. Сімов відмовився відповідати, чи визнає він свою провину, пославшись на норму Конституції України, повідомляє Преступности.нет.

Потерпілий таксист заявив, що не має претензій до Сімову і Слободянника, нанесений збиток йому відшкодували.

На суд не з'явилася потерпіла патрульна Інна Баханюк, яка намагалася зупинити Слободянника в момент злочину. Прокурор сказав, що спочатку треба допитати Баханюк, а потім переходити до наступних доказам. У зв'язку з цим суд перенесли на 16 листопада.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 серпня в Миколаєві Сімов та його друг у стані алкогольного сп'яніння напали на таксиста, а потім на інших людей. Бешкетники ображали співробітників поліції. Одного з порушників порядку закували в наручники і відвезли у відділення, Сімову дозволили поїхати туди на своєму Mercedes. Події зафіксував на відео користувач LEX STORM - у відділенні поліції Сімов намагався змусити його видалити відео, раніше його друг напав на нього. Відео придбало великий резонанс в інтернеті. Користувачі звинуватили поліцію в нездатності впоратися зі злісними правопорушниками.

Після інциденту трьох миколаївських патрульних звільнили за безсилля в конфлікті з "мажорами", ще одного понизили в посаді, а четверо відбулися дисциплінарним стягненням.

Як повідомив раніше голова ради волонтерів при Міноборони Давид Арахамія, уродженець Врадіївки Сімов "торгує кондитеркою в місті тільки номінально, основні гроші заробив на контрабандному перевезенні товарів з Криму і в Крим".

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