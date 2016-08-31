Волонтер: миколаївський мажор, якого не наважилася затримати поліція, займається контрабандою в Крим

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ради волонтерів при Міноборони Давид Арахамія, який раніше встановив особу Геннадія Сімова.

За даними Арахамії, уродженець Врадіївки Сімов "торгує кондитеркою в місті тільки номінально, основні гроші заробив на контрабандному перевезенні товарів з Криму і в Крим".

"Зараз збираємо інформацію про незаконну господарську діяльність Геннадія Сімова і компаній, пов'язаних з ним, для передачі в органи ДФС і прокуратури", - розповів волонтер.

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"Також, як і раніше, шукаємо автора відео, якому як мінімум хочу зробити особистий подарунок і готовий клопотати про винесення подяки від імені керівництва міста. Таких сміливих людей необхідно максимально захищати і заохочувати. Якби не було відео, впевнений, ніякого резонансу взагалі б не було", - написав Арахамія.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 серпня в Миколаєві Сімов і його друг у стані алкогольного сп'яніння напали на таксиста, а потім на інших людей. Дебошири ображали співробітників поліції. Одного з порушників порядку закували в наручники і відвезли у відділення, Сімову дозволили поїхати туди на своєму Mercedes. Події зафіксував на відео користувач LEX STORM - у відділенні поліції Сімов намагався змусити його видалити відео, раніше його друг напав на нього.

Відео придбало великий резонанс в інтернеті. Користувачі звинуватили поліцію в нездатності впоратися зі злісними правопорушниками.

У керівництві поліції заявили, що проти правопорушників порушено справу за хуліганство, а відносно поліцейських проводиться службове розслідування.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика