Черновецький пропонує розпродати автопарк адміністрації

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає, що чиновники можуть мати вітчизняні службові автомобілі й ініціює реорганізацію автопарку Київської міської державної адміністрації. Про це він сказав сьогодні журналістам, коментуючи поширений у ЗМІ відповідний документ.

«Я вважаю, що чиновники повинні їздити на вітчизняних машинах – на це я можу погодитися. Але не на Шевроле, або Мерседесах чи інших дуже дорогих марках. Тому що в країні, де людям живеться погано, слід думати про тих, кому погано, а не про тих, кому вже дуже добре», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, він лише подав ідею про те, що автомобільний парк КДМА може бути неефективним.

Він підкреслив, що багато машин вже давно застаріли. А, крім того, додав він, на їх експлуатацію, як і на закупівлю, витрачалися суми в 10 разів більші, ніж реальна вартість. «А оскільки ремонтники дають «відкат», то практично дістатися до бюджету різних шахрайських експлуатаційних контор, що залишилися в спадок мені від старих владних структур, які знаходилися до мене в мерії, без кардинальних рішень неможливо», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він вважає, що нічого страшного не відбудеться, якщо чиновники КДМА «заради народу пожертвують своєю службовою машиною». «Хто тут працював до мене, вони всі мають свої машини й ще подушку грошей під головою, коли лягають спати», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. При цьому підкреслив, що сам їздить на власному автомобілі, а не на службовому.

Мер Києва пропонує розпродати службові машини, якщо таке рішення буде ухвалене, за аукціонними цінами й отримані гроші направити на будівництво житла для малозабезпечених.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також пообіцяв поклопотатися про водіїв, яких торкнеться дана реорганізація. Ніхто без роботи не залишиться… я з кожним зумію поговорити, і ми знайдемо варіанти працевлаштування. Це не проблема», - сказав мер.