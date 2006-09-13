Мельниченко прибуде в Україну за двох умов

Адвокат колишнього майора Державної служби охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Павло СИЧОВ підтверджує готовність свого підзахисного взяти участь 15 вересня в парламентських слуханнях про хід розслідування справи Георгія Гонгадзе в разі гарантування йому безпеки перебування на території України.

Про це П.СИЧОВ повідомив кореспондентові УНІАН.

За словами адвоката, на сьогодні уряд США, який надав М.МЕЛЬНИЧЕНКОВІ політичний притулок, вирішує питання про надання йому можливості прибути в Україну. “Якщо рішення буде прийнято позитивно, а Україна забезпечить М.МЕЛЬНИЧЕНКОВІ безпеку, щоб з ним не трапилось так, як, наприклад, з Кравченком (екс-міністр внутрішніх справ України – УНІАН), то я впевнений, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО буде на парламентських слуханнях”, - сказав П.СИЧОВ.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України зареєстровано проект постанови “Про інформацію генерального прокурора України щодо стану розслідування кримінальної справи стосовно вбивства журналіста Георгія Гонгадзе”. Даним проектом постанови передбачено заслухати цю інформацію на пленарному засіданні Верховної Ради України 15 вересня.