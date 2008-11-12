Кабмін пропонує подовжити кредити аграрних підприємств

Уряд пропонує подовжити кредити аграрних підприємств до 1 червня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про такий результат вчорашньої наради з аграріями повідомила журналістам на брифінгу прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Також вона зазначила, що уряд фінансуватиме для пролонгованих кредитів зменшення відсотків за кредитами.

«В уряду є для цього гроші, й усі банки, які пролонгують кредити аграріям, одержуватимуть доплату від уряду за здешевлення відсотків за кредитами для аграріїв», – підкреслила прем`єр-міністр.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд надіслав лист НБУ з проханням підтримати ті комерційні банки, які подовжуватимуть кредити аграріям до 1 червня 2009 року, надаючи фінансову підтримку для збереження діючої ставки за пролонгованими кредитами аграріїв. За словами прем`єра, представники Нацбанку назвали цю пропозицію реальною.