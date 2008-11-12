Обвалився азіатський фондовий ринок

Торги на фондовій біржі в Токіо почалися з нового помітного падіння. Зниження котирувань аналітики пов`язують з погіршенням попиту на японські товари, передає Эхо Москвы.

Індекс Ніккей, що відображає курси 225 провідних японських компаній, продовжує втрачати у вазі. Напередодні за підсумками дня він знизився на три відсотки, сьогодні ж падіння індексу прискорилося – за перші п`ятнадцять хвилин операцій на біржі Ніккей обвалився більш ніж на два відсотки і скотився до рівня близько 8 600 пунктів. Вплив на японський фондовий ринок – найбільший в Азії і другий за величиною в світі – мала новина з-за океану. У Сполучених Штатах у вівторок біржі закрилися зниженням всіх основних індексів. Головний показник ділової активності в США Доу-джонс, індекс широкого ринку Standard & Poor`s 500 і високотехнологічний Насдак – всі вони впали на два з невеликим відсотка. Турбують інвесторів в Токіо і тенденції до спаду споживчого попиту в США – на найважливішому ринку збуту основних японських товарів.

Тим часом, ситуація на світових фінансових ринках ускладнилася новим падінням цін на нафту, які сьогодні досягли рекордно низької відмітки за останні 19 місяців. Ціна бареля суміші Брент в Лондоні склала 55, 7 долара.