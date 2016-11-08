У переході станції метро "Мінська" в Києві зникли усі кіоски

Про це пишуть у соцмережах місцеві жителі, викладаючи фото «розчищеного» переходу.

Ще в березні минулого року міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв, що на Оболоні приберуть більше 200 незаконно встановлених МАФів. Мер зазначив, що за рахунок "маніпуляцій" з законодавством в реєстраційній службі незаконно отримали документи на право нерухомого майна на 41 МАФ.

"Але ми ці рішення оскаржимо в судах", - підкреслив мер.

Через рік, у березні 2016 року, київська влада оприлюднила список МАФів, що підлягають демонтажу

"Публікую список на демонтаж Мафів на всіх 10 районах Києва. Можете ознайомитися з усім переліком тепер онлайн (фото, адреса). Так само сподіваюся, що власники почнуть самі демонтувати свої незаконні конструкції, якщо ж ні, то хай не дивуються рішучості департаменту", - написав на своїй сторінці у Facebook радник міського голови Дмитро Білоцерковець.