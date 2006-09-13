У Києві викрали другокласницю

Вчора у Дніпровському районі Києва весь особовий склад міліції шукав зниклу 7-річну дівчинку. Алла Діденко була на продовженій групі. Десь о 15.50 вона вийшла з класу. Зазвичай дівчинка йшла до мами на роботу, в дитячий садок, до нього від школи не більше 70 метрів. Туди Алла так і не потрапила. Міліція відпрацьовує усі версії, в тому числі і викрадення. Усім, хто може що-небудь повідомити про місцезнаходження дівчинки, прохання телефонувати 559-15-11 або 02.

Газета "Сегодня"