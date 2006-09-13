Скільки протримається літо: прогноз синоптиків

14 вересня на території України опадів не передбачається. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра температура становитиме вночі 6-11°, на узбережжі морів місцями - 13-16°, вдень - 21-26°; в Карпатах вночі - 3-8° тепла, вдень - 12-17°.

15-16 вересня невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці у західних та північних областях місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8м/с. Температура вночі - 6-11°, у південній частині - 9-14°; вдень - 21-26°, 16 вересня, крім південних та західних областей, - 17-22°; на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Луганщині 16 вересня вночі - 3-8° тепла, вдень - 15-20°; Карпатах вночі - 4-9° тепла, вдень - 13-18°.

17-18 вересня без опадів, лише вдень 17 вересня та впродовж 18 вересня у західних областях місцями невеликий дощ. Температура у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі - 2-7° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки - 0-3°, вдень - 14-19° тепла; на решті території вночі - 6-12°, на узбережжі морів - до 15°.

17 вересня у Житомирській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській області місцями вночі - 3-5° тепла; вдень 17-22°, у західних, південних областях та в Криму - 20-25°.

У Києві та області 14 вересня невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі - близько 10°, вдень - 22-24°; по області вночі - 6-11°, вдень - 21-26°.

15-16 вересня невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі - 6-11°, вдень 15 вересня - 21-26°, 16 вересня - 17-22°.

17-18 вересня без опадів. Температура 17 вересня вночі - 4-9°, 18 вересня - 6-11° тепла; вдень - 17-22°.