Кабмін схвалив програму соціально-економічного розвитку України на 2007 рік

Кабінет Міністрів України схвалив проект програми соціально-економічного розвитку України на 2007 рік. Про це сьогодні повідомив журналістам міністр економіки Володимир МАКУХА.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, основними цілями програми визначені розвиток інноваційної моделі економіки шляхом створення умов для дії технопарків і функціонування венчурних фондів.

Проект програми передбачає також заходи, спрямовані на кардинальне збільшення притоку інвестицій, зокрема, через механізми розвитку вітчизняного фондового ринку.

Крім того, метою програми, за словами міністра економіки, є формування нової якості суспільних послуг, зокрема шляхом проведення адміністративної реформи, а також реформи центральних органів виконавчої влади.

Одним із пріоритетних завдань програми визначене формування позитивного сальдо зовнішньоторговельного балансу шляхом підтримки вітчизняних експортерів, а також розробки системи імпортозаміщення.

Крім того, зазначив міністр, програмою передбачено завершення в 2007 році розробки нормативної бази для підтримки малого і середнього бізнесу.

«Чим наша програма відрізняється від попередніх - це тим, що її пріоритети, цілі і критерії чітко взаємопов`язані», - сказав В.МАКУХА.

Він додав, що в розробку проекту програми було закладено раніше озвучені прогнозні макропоказники розвитку економіки України в 2007 році. А саме, зростання ВВП на рівні 6,5%, рівень інфляції - 7,5%, дефіцит Державного бюджету в 3%, а також обмінний курс долара у межах 5,01 грн./дол.