Гурт ”ВВ” презентує новий відеокліп на пісню „Колискова”

Сьогодні 13 вересня о 17-00 відбудеться презентація нового відеокліпу гурту „Воплі Відоплясова” на пісню „Колискова”. У презентації візьмуть участь музиканти гурту “ВВ” Сергій Сахно, Євген Рогачевський, Олександр Піпа, Олег Скрипка, а також режисер відеокліпу Олег Цуріков. Прем’єра “Колискової” відбулася у ніч з 1 на 2 липня у рамках кінофестивалю “Відкрита Ніч: Дубль 10” (мала зала Театру ляльок, вул. Грушевського 1а) Телефони: 492-89-04, 8 (067) 239-78-81.