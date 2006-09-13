У Севастополі затримано чотирьох членів банди „Башмаки”

Сьогодні у Севастополі затримано чотирьох членів кримінального угруповання „Башмаки”, повідомив начальник відділу кримінального розшуку УМВС в місті Севастополі полковник міліції Микола ШТРОНДА.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС в Севастополі, затриманих обґрунтовано підозрюють у причетності до організації серії замовних вбивств та вибухів, що відбулися в місті в 90-х роках. У зловмисників вилучено пістолет та гранату. Як підкреслив М.ШТРОНДА, „якщо у злочинця руки по лікоть у крові, він має відповісти перед законом, скільки б часу не минуло”.

Нині вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання вогнепальної зброї.

Як повідомляв УНІАН, у серпня ц. р. Міністерство внутрішніх справ України звернулося до громадян з проханням допомогти в розшуку одного з лідерів організованого злочинного угруповання "Башмаки", яке діяло на території АРК, Запорізької, Харківської областей і Києва - Рувіма АРОНОВА. Р.АРОНОВ на сьогодні - спортивний директор ВАТ "Спортивний клуб "Таврія", депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим від "Блоку Куніцина".

За інформацією міліції, злочинне угруповання "Башмаки" налічувало 20 активних членів, з яких семеро вже арештовані, 5 перебувають в розшуку, інші перебувають на підписці про невиїзд.

Як зазначив заступник міністра Володимир ЄВДОКИМОВ, на рахунку цього угруповання близько 50 вбивств, 8 викрадань людей, і все це відбувалося впродовж 1991-2005 років.

Звертаючись до громадськості, В.ЄВДОКИМОВ попросив повідомити і про місце знаходження інших лідерів ОЗУ: Олександра ДАНИЛЬЧЕНКА - президента Федерації боксу Криму, а також Миколи КОЖУХАРЯ - президента Федерації вільної боротьби АРК, Геннадія МЕЛЬНИКА і Андріана РАКА.

Тоді у кримській міліції повідомили, що, за деякими даними, депутат ВР АРК Р.АРОНОВ перебуває в Ізраїлі.