Тимчук розповів, навіщо ФСБ потрібна нова історія з "українськими диверсантами" в Криму

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, координатор "Інформаційного опору" Дмитро Тимчук.

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"Чи є Д. Штибліков українським диверсантом в Криму? Рівно така ж імовірність, що "Моторолу" грохнули інопланетяни, яким просто не сподобалася руда мавпа, що гидить в донецькому ліфті. Тобто ймовірність в обох випадках є, лише, як би сказати м'якше, занадто незначною", - йдеться в повідомленні.

За його словами, таким чином ФСБ РФ намагається реабілітуватися після минулої трагікомедійної історії з "українською ДРГ" в Криму".

Так, за словами Тимчука, ГУР МОУ, агентом якого нібито був Штибліков (при цьому, проходячи військову службу, не мав ніякого відношення до ГУР), могло завербувати його тільки до анексії Криму, так як після анексії всі публічні особи, які хоч найменшим чином висловлювали коли-небудь проукраїнську позицію, автоматом опинилися "під ковпаком" тієї ж ФСБ. А в той час, згідно з повідомленням, ГУР не мала законного права проводити операції на території України, в тому числі операції з вербування (ця можливість шляхом зміни в законодавство України з'явилася у ГУР значно пізніше).

Крім того, як зазначив Тимчук, використовувати публічну особу для проведення диверсій – саме по собі завдання сумнівне.

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"Відомий аналітик і експерт, який носиться по місту з авоською з тротилом і автоматом на шиї – видовище, яке можуть собі уявити, очевидно, лише роботяги з ФСБ. Хоча, цілком може бути, ФСБ-ГРУ-СЗР РФ так і працюють, але тоді щиро шкода російські спецслужби", - прокоментував він.

Разом з тим, нардеп підкреслив, що затримання "української ДРГ" в Криму дивним чином збіглося з ескалацією конфлікту на Донбасі, і все це разом – напередодні вироблення в рамках нормандської четвірки «дорожньої карти» по Донбасу, яку пообіцяли показати в кінці листопада 2016 року.

"Останній момент дає відповідь на всі питання. Намагаючись тиснути на Київ, продавлюючи своє бачення "дорожньої карти" (а саме – послідовність "відведення озброєнь-взяття кордону під контроль - місцеві вибори - особливий статус Донбасу"), Москва застосовує всі можливі методи", - резюмував Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, у ФСБ РФ заявили про затримання 9 листопада чергової "диверсійної групи Міноборони України" в окупованому Севастополі.

У свою чергу, Головне управління розвідки Міноборони України спростувало заяви ФСБ РФ про нібито затриманих співробітників ГУР в окупованому Севастополі.