Брат затриманого "диверсанта": він служив в українській армії, але за п'ять-шість років до окупації Криму

Сама операція пройшла в Севастополі. У затриманих нібито вилучили вибухові пристрої великої потужності, зброю і боєприпаси, засоби спецзв'язку, а також карти схеми ймовірних об'єктів диверсій. Своїми цілями вони позначали об'єкти військової інфраструктури і життєзабезпечення півострова.

"Дождю" вдалося з'ясувати ім'я одного з тих, хто був затриманий в середу — їм являється житель оккупированнного Криму Дмитро Штибліков. Вже в ці хвилини суд може обирати йому запобіжний захід. Швидше за все це буде арешт. Брат затриманого Олексій розповів в інтерв'ю телеканалу "Дождь", про те, що йому відомо про цю справу, і чим займався його родич.

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За його словами, про причини затримання він не знає: силовики затримали самого Штиблікова і його дружину. Дмитро знаходиться в севастопольській, а дружина в сімферопольській прокуратурі.

Олексій підтвердив, що його брат колись дійсно служив в українській армії, але за п'ять-шість років до окупації Криму вже був військовим аналітиком. Він був одним із видавців військового аналітичного журналу, який був закритий навесні 2014 року, а також займався Чорноморським флотом. Саме за це, на думку Олексія, брат потрапив у якісь списки підозрюваних».

Наявність в акаунті Дмитра в однокласниках фотографій з озброєними чоловіками у військовій формі, Олексій пояснив тим, що брат займався страйкболом і колекціонував зброю.

Олексій розповів, що зараз у брата російське громадянство. Ставлення до окупації Криму у них в сім'ї, в цілому, не можна назвати позитивним. Дмитро часто їздив в Україну. За словами Олексія, Штиблікова завжди окремо допитували на кордоні, що, на його думку, доводить, що він був у спеціальних списках ФСБ.

«Ми зараз шукаємо адвоката, родичі перебувають у суді. Суд закритий. Ленінський районний суд Севастополя», - сказав Олексій.