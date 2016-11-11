Прапор, тризуб та візитка "Правого сектору": Турчинов розкритикував "доказову базу" ФСБ щодо "українських диверсантів" у Криму

Про це на своїй сторінці у Facebook написав секретар РНБО Олександр Турчинов, додавши, що "цинізм нових провокацій спецслужб РФ почав межувати з дебілізмом".

За його словами, цього разу ФСБ врахували помилки літньої провокації, коли доказом причетності роботяги з "Енергодару" до українських спецслужб було лише його побите обличчя. Тому цього разу "доказова база" була ретельно і заздалегідь підготовлена.

"Беззаперечним доказом", що захоплені цивільні люди є українськими диверсантами, а не агентами ЦРУ, Моссаду чи МІ-6 – були синьо-жовтий прапор та тризуб, без яких, напевно, українські диверсанти ніколи не ходять у тил ворога, а також візитівка популярного в російських ЗМІ "Правого сектору", - наголосив Турчинов.

Читайте також"Порошенко заборонив спецоперації в Криму": депутат розкритикувала заяву ФСБ про "українських диверсантів"

Також, продовжив секретар РНБО, не забарились фахівці ФСБ і з вирішенням більш складного завдання: доведення причетності "українських диверсантів" саме до військової розвідки.

"Так, за версією російських неадекватів, ці хлопці притягли із собою до Севастополю разом з величезним тоннажем вибухівки та арсеналом різнокаліберної зброї ще і пам'ятну тарілочку з символікою Міністерства оборони України", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, у ФСБ РФ заявили про затримання "диверсійної групи Міноборони України" в окупованому Севастополі.

"Федеральною службою безпеки 9 листопада в місті Севастополі затримано членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міноборони України, які планували здійснення диверсійних акцій на об’єктах військової інфраструктури та життєзабезпечення півострова Крим", – заявили в ФСБ.

Головне управління розвідки Міноборони України спростувало цю заяву.