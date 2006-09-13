На Житомирському полігоні від вогнепального поранення загинув рядовий

Сьогодні на Житомирському полігоні сталася надзвичайна подія: рядовий, механік-водій Андрій Самойленко отримав смертельне порання у той час, коли інший військовослужбовець заряджав кулемет для виконання вогневої вправи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони, пояснюючи повідомлення Генпрокуратури.

У прес-службі Міноборони повідомили також, що А.Самойленко був одразу доставлений в реанімацію, де помер від кульового скрізного поранення грудної клітини з проникненням в серце.

Як пояснило УНІАН джерело, яке не побажало бути названим, найвірогідніше, що загиблий під час заряджання кулемета перебував перед ним. Також УНІАН пояснили, що конструкція танкового кулемета дозволяє припустити, що можливо, коли військовослужбовець вже закрив кришку кулемета, кулемет спрацював.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час виконання стрільб з танкового кулемета на Житомирському військовому полігоні опівдні внаслідок несанкціонованого пострілу загинув рядовий строкової служби.

За даними прес-служби Генеральної прокуратури України, за фактом трагічної події військовою прокуратурою Житомирського гарнізону порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, що заподіяло смерть потерпілого).

Ведеться слідство.