Українку, яка постраждала у Франції, звільнили з-під варти

Громадянку України, яка постраждала в результаті вибуху в університетському гуртожитку в місті Монпельє на півдні Франції і була затримана французькою поліцією для з`ясування обставин інциденту, звільнили з-під варти, повідомляє у п`ятницю МЗС України з посиланням на інформацію українського консульства в Марселі. "Консульство України в Марселі повідомило про звільнення з-під варти (під підписку про невиїзд) громадянки України. Ще двоє учасників події, яких представники французьких правоохоронних органів називають "росіянином"и "чеченцем", продовжують перебувати в поліції", - йдеться у повідомленні МЗС України. У телефонній розмові з представниками консульської установи громадянка України повідомила про легкі тілесні ушкодження, які вона отримала в результаті вибуху . "До судового засідання їй дозволено відвідувати заняття і проходити медичне обстеження. Потерпіла повідомила також, що регулярно підтримує зв`язок з рідними в Україні", - відзначає МЗС. При цьому зовнішньополітичне відомство не уточнює, в ролі кого - обвинуваченої або свідка - українка буде присутня в суді. МЗС також повідомляє, що зараз в лікарні Монпельє залишаються двоє постраждалих - один громадянин РФ і ще одна людина, особа якої встановлюється.

Вибух прогримів у середу вранці в університетському містечку міста Монпельє на півдні Франції. За даними міської прокуратури, студенти, святкуючи день народження, намагалися зробити саморобний вибуховий пристрій. За словами прокурора міста Бріса Робена, про тероризм мови не йде. У кімнаті були виявлені нітрат калія, алюмінієвий порошок, гідроксид натрію, азотна і сірчана кислота, які використовуються при виробництві вибухівки. Поранення одержали шість осіб, серед яких двоє росіян, українець і українка, вірменин і молдаванин. Всіх причетних до цього інциденту допитує поліція, очікується суд у цій справі. Потерпілі вчилися в Університетському технологічному інституті (IUT, Institut universitaire de technoligie) при Факультеті наук (Faculte des sciences).

РІА "Новости"