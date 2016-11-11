Суд призначив заставу у 2 мільйони гривень екс-посадовцю "Електроважмашу"

Як повідомили у прес-службі Національного антикорупційного бюро України, розмір збитків, заподіяних держпідприємству кримінальним правопорушенням, у якому його підозрюють (ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України – «Зловживання службовою особою службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки»), становить 37,2 млн грн.

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«Сума застави, яку обрав суд, не відповідає обсягу заподіяної шкоди та, оскільки підозрюваний веде розкішний спосіб життя і має у розпорядженні чимало рухомого та нерухомого майна, не досягає мети застосування запобіжного заходу, визначеної Кримінальним процесуальним кодексом України (ч.1 ст.177)», - наголосили у відомстві.

НАБУ сподівається, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура у межах своїх повноважень використає всі надані законодавством можливості для апеляційного оскарження розміру застави.

Як нагадали в Бюро, 8 листопада у Харкові детективи НАБУ затримали екс-заступника директора зі стратегії та маркетингу державного підприємства «Завод «Електроважмаш». Ще одній особі (керівнику двох комерційних підприємств, задіяних у схемі заволодіння державними коштами) повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.