Григорій Савич іде до Могилянки у грошових справах

Національний банк України вводить в обіг банкноти номіналом 500 гривень зразка 2006 року з 15 вересня. Про це повідомив голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ у вівторок журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому він зазначив, що відповідна постанова про введення нової банкноти набуває чинності 14 вересня ц.р.

На лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет Григорія СКОВОРОДИ, на зворотній - будівля Києво-Могилянської академії.

Банкнота виконана у змінній кольоровій гаммі, з водяними знаками і рядом нових ступенів захисту.

Своєму департаменту готівково-грошового обігу НБУ доручив розробити регламент обліку і міграції банкнот номіналом 500 гривень.