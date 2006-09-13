Колишній головлікар оголошений у розшук

Головне слідче управління МВС України оголосило в розшук колишнього головного лікаря Рівненського обласного диспансеру радіаційного захисту населення Володимира БАЮНА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник начальника відділу слідчого відділу УМВС України в області Олександр НЕГРЕЙ.

Йому пред’явлено звинувачення, зокрема, за статтею 191 ч. 5 Кримінального кодексу України (розкрадання коштів в особливо великих розмірах). Йдеться про розкрадання бюджетних, а саме - Чорнобильських коштів в особливо великих розмірах та підробку документів.

Крім нього, у кримінальній справі, яку було порушено ще навесні минулого року співробітниками УМВС України в області, проходять ще понад 30 працівників цього медичного закладу.

Генпрокуратура України дала згоду на закриття кримінальних справ проти кількох фігурантів цієї афери, повідомив О.НЕГРЕЙ.

Спочатку головлікарю В.БАЮНУ та його колегам інкримінували розкрадання коштів на суму понад 1 млн. грн., нині ж суму збитків, завданих державі і громадянам, правоохоронці оцінюють у 150 тис. грн. Нещодавня ревізія, проведена працівниками КРУ у цьому медзакладі, виявила недостачу понад 300 тис. грн.

За повідомленням Центру громадських зв’язків УМВС України в області, затримка з пред’явленням обвинувачення викликала тим, що на місцевому рівні розслідування кримінальної справи проти В.БАЮНА гальмувалося через втручання його покровителів. Тому рівненські правоохоронці змушені були направити київським колегам.