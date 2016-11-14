Слідком РФ висунув "звинувачення" чотирьом українським комбатам за захист від російського вторгнення

Як заявили в Слідчому комітеті Росії, «агресивні дії представників Збройних сил України на Донбасі вимагають уваги і рішучих дій правоохоронних органів».

Стверджується, що Слідчий комітет РФ працює на окупованій території Донбасу «відповідно до норм міжнародного та російського права», тому продовжують фіксуватися «злочини проти миру та безпеки людства», оскільки йдеться про геноцид і застосування заборонених засобів і методів ведення війни».

Зокрема, заочно пред'явлено обвинувачення «командирам 92-ї та 72-ї окремих механізованих бригад полковникам Віктору Николюку і Андрію Соколову, командиру 44-ї окремої артилерійської бригади полковнику Олегу Лісовому.

Також обвинувачення пред'явлено Андрію Грищенку, який раніше обіймав посаду командира 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, а нині - командувача оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних сил України.

У Слідчому комітеті РФ упевнені, що дії українських військових повинні отримати «правову оцінку» в рамках «нового Нюрнберзького процесу».

«Під якою назвою він увійде в історію, покаже час, а зараз російські правоохоронні органи продовжують збирати докази, які будуть покладені в його основу», - стверджують у російському відомстві.

Читайте такожУ Росії порушили чергову справу проти українських військових – Слідком РФ

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Слідчий комітет РФ пред'явив заочне звинувачення командиру 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ підполковнику Василю Зубаничу і командиру 1-го батальйону 14-ї окремої механізованої бригади підполковнику Михайлу Прокопіву.

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.

Для виправдання агресії Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи проти керівництва України і українських силовиків, які керують обороною країни від російських окупантів. Зокрема, справи порушено проти міністра оборони України Степана Полторака, начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка, екс-командира Сухопутних військ України Анатолія Пушнякова, колишнього заступника командувача Національної гвардії України Миколи Балана і ряду інших громадян України.

30 вересня 2014 року Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження стосовно службових осіб Слідчого комітету РФ за сприяння терористичним організаціям «ДНР» і «ЛНР».

8 серпня 2016 року ГПУ повідомила про підозру 18 представникам російської влади і керівництву збройних сил РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни та інших злочинах. Усі 18 підозрюваних оголошені в розшук, готується клопотання до суду про їхнє затримання.