У Путіна заочно пришили звинувачення двом командирам ЗСУ

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СКР.

Так, слідство Росії звинуватило в обстрілі мирних жителів командира 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Збройних сил України підполковника Василя Зубанича.

Крім того, за даними слідства, до обстрілу причетний командир першого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ підполковник Михайло Прокопів.

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Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій.