Почався суд над водієм, з вини якого загинули 11 людей

На Житомирщині в суді розпочалося слухання справи водія-іноземця, за участю якого в ДТП біля Житомира загинуло 11 чоловік. Про це сьогодні повідомив журналістам лідер Житомирської організації БЮТ народний депутат України Олег ЧЕРПІЦЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що "ця судова справа нарешті роз’яснить громадськості справжні причини страшної трагедії під Житомиром" (УНІАН: трагедія сталася у травні цього року, коли на світанку на об`їзній дорозі біля обласного центру вантажівка врізалася у наповнену людьми маршрутку Рівне-Київ. 11 людей загинули - УНІАН).

За інформацією депутата, справа слухається у Житомирському райсуді. На лаві підсудних - водій вантажівки Scania, громадянин Республіки Боснія та Герцоговина, якого звинувачують у спричиненні цього резонансного ДТП.