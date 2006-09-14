Андрій Козлов помер від отриманих поранень

Перший заступник голови правління Центробанку Росії Андрій Козлов у четвер вранці помер від отриманих поранень, повідомляє Лента.ру.

Козлов помер у 33-ій лікарні о 5:30 четверга, повідомило джерело в медичних кругах.

У 33-у міську лікарню Козлов був доставлений з важкими пораненнями в середу пізно увечері. Першому заступнику голови правління Центробанку була зроблена термінова операція, яка тривала більше 5 годин.

Замах на Андрія Козлова було вчинено у середу ввечері близько 20:30 на території футбольного клубу "Спартак" у Москві, де проводився матч між співробітниками Центробанку. Злочинці відкрили по Козлову і його водієві-охоронцю вогонь у той час, коли вони йшли до машини, збираючись залишити клуб.

Водій-охоронець був убитий на місці. Козлов одержав декілька важких поранень. Один з пострілів, за даними телеканалу НТВ, був проведений в голову першого замголови правління ЦБ, що є характерним для так званих "замовних убивств".

З місця події злочинцям, яких, за попередніми даними, було двоє, вдалося безперешкодно зникнути. Заходи щодо їх розшуку поки результатів не принесли.

Прокуратура Москви порушила кримінальну справу за фактом замаху на Андрія Козлова. Слідство відпрацьовує усі версії, зокрема версію, пов`язану з професійною діяльністю Козлова.