У центрі Одеси двоє патрульних поліцейських "погоріли" на хабарі

Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Південного регіону України, представники даного відомства з військової прокуратури Одеського гарнізону спільно з працівниками департаменту внутрішньої безпеки регіональної поліції минулими вихідними затримали двох посадових осіб Управління патрульної поліції Одеси.

Встановлено, що лейтенанти вимагали у громадянина 800 дол. за повернення раніше вилученого посвідчення водія та непритягнення до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані.

«Однак зазначеної суми здирникам здалося мало, тому вони зажадали додаткову суму. Безпосередньо під час передачі водієві вилученого раніше документа та отримання зловмисниками другої суми, останні були затримані», - розповіли в прес-службі.

Зараз готується клопотання про обрання поліцейським запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, накладання арешту на вилучене майно, призначення відповідних експертиз.

Читайте такожНа Львівщині військового взяли під варту за хабар 8 тисяч гривень

Крім того, готується повідомлення зловмисникам про підозру у злочині за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України.

Як розповіло УНІАН джерело в ГУ НП в області, підозрювані були затримані в центрі міста, біля Одеського університету внутрішніх справ.

Як зазначила прес-секретар патрульної поліції Одеси Алла Марченко, керівництво Управління патрульної поліції Одеси підтвердило факт затримання двох своїх співробітників під час отримання неправомірної вигоди.

«Інформація про можливе правопорушення була передана нами відповідним службам, спільно з Управлінням внутрішньої безпеки і військовою прокуратурою проведена оперативна робота і затримання осіб», - підкреслила Марченко.