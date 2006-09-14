До чого дохазяйнувався Івченко у ”Нафтогазі”

Чисті збитки НАК “Нафтогаз України” за 2005 рік становили 1,842 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі НАК "Нафтогаз України", про це йдеться в обнародуваній сьогодні консолідованій фінансовій звітності НАК “Нафтогаз України” за 2005 рік. Аудит звітності компанії відповідно до Міжнародних стандартів провела компанія Ernst&Young, яка входить до четвірки найбільших аудиторських фірм світу.

Станом на 31 грудня 2005 року поточні зобов`язання компанії перевищували її поточні активи на 9,014 млрд. грн., зокрема в зв`язку із заборгованістю з несплачених податків на загальну суму 5,168 млрд. грн.

З метою фінансування операційної діяльності й капіталовкладень і рефінансування окремих короткотермінових зобов`язань протягом 2005 року НАК “Нафтогаз України” залучила кредити іноземних банків на суму приблизно 5 млрд. грн. Загальний обсяг довготермінових кредитів і позик за 2005 рік збільшився майже удвічі порівняно з 2004 роком – до 7,862 млрд. грн..

За інформацією прес-центру, НАК “Нафтогаз України” розраховує представити аудиторський звіт своєї діяльності за 2006 рік наприкінці другого кварталу 2007 року.

У повідомленні компанії сказано, що практика обнародування результатів аудиту фінансової діяльності НАК “Нафтогаз України” була введена в період, коли компанію очолював нинішній міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО. Аудійовані дані за 2001-2003 рр. були вперше обнародувані компанією на корпоративному веб-сайті літом 2004 року. В 2005 році – першому півріччі 2006 року аудиторська звітність НАК “Нафтогаз України” не обнародувалася (в цей час компанію очолював Олексій ІВЧЕНКО).

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а з осені 2002 року і реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

* * * Докладніше про результати фінансової звітності компанії читайте у випуску "УНІАН-Енергетика".