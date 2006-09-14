Москаль думає, що кримський прем`єр позичив очі у Сірка

09:27, 14 вересня 2006
Суспільство
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Представник Президента коментує заяву Плакіди

Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Геннадій МОСКАЛЬ вважає, що цього року курортна сфера півострова спрацювала як ніколи збитково. Про це УНІАН повідомила радник Представництва Президента України в АРК Людмила МОХОВА.

За словами постпреда, про збитковість курортної сфери свідчать дані Головного управління статистики України в АРК. Зокрема, у сфері торгівлі, яка є основним індикатором економіки, збитки становили 26,4 млн. грн. 44,4% готелів принесли 5 млн. грн. прибутку, збитково працювали - 55,6% (збитки становили 20,6 млн. грн.). Санаторно-курортні організації в 2006 році спрацювали збитково з мінусовим фінансовим результатом в 25,1 млн. грн. "Геннадій МОСКАЛЬ здивований, про які досягнення взагалі можна говорити в курортній сфері, хіба що позичити "очі у Сірка", - зазначила Л.МОХОВА. - Якщо туристична і курортно-оздоровча сфера є пріоритетом, то згідно з даними вона працює на кишеню окремих підприємців, а не на економіку Криму загалом".

Після таких результатів нинішнього курортного сезону Г.МОСКАЛЬ радить міністрові курортів і туризму АРК добровільно подати у відставку.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня на прес-конференції в Сімферополі голова Ради міністрів АРК Віктор ПЛАКІДА оцінив нинішній курортний сезон як позитивний, відзначивши при цьому, що півострів втратив лише 1-2% відпочиваючих. За словами В.ПЛАКІДИ, незважаючи на зменшення кількості відпочиваючих, надходження від курортних регіонів до бюджету перевищили показники минулого року на 87 млн. грн.

 

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