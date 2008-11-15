Знинувачених у вибуху в житловому домі відпустили за "хорошу поведінку"

Жовтневий районний суд Дніпропетровська ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу трьом заарештованим екс-керівникам ВАТ "Дніпрогаз" – Ігорю Іванкову, Максиму Сорокіну та Сергію Бачурину на підписку про невиїзд.

Як повідомив журналістам адвокат Іванкова Валерій Коновалов, таке рішення було прийнято в п’ятницю за поданням адвокатів підсудних, передає кореспондент УНІАН.

За словами Коновалова, мотивом для подання є хороша поведінка підсудних та наявність у них неповнолітніх дітей.

Очікується, що заарештованих екс-керівників "Дніпрогазу" звільнять з-під варти під заставу в понеділок, 17 листопада. Сума застави складає 8,4 млн. грн. і буде сплачена ВАТ "Дніпрогаз".

Троє згаданих екс-керівників підприємства були заарештовані 15 жовтня 2007 р. через 2 дні після вибуху побутового газу в 10-поверховому житловому будинку на вул Мандриківській у Дніпропетровську. В результаті вибуху загинуло 23 людини.