У Києві біля Нацбанку встановлено огорожі, правоохоронці перевіряють перехожих

Як передає кореспондент УНІАН, це паркани з кількома проходами, де правоохоронці за допомогою металошукачів перевіряють сумки у деяких перехожих.

Водночас біля будівлі Національного банку зосереджено кілька десятків правоохоронців, зокрема, біля центрального входу. Біля воріт у двір будівлі стоїть мікроавтобус.

Читайте такожУ Києві на Майдані почали збиратися мітингувальники: нібито через подорожчання хлібу і тарифів

Також на вулиці поруч із Нацбанком стоїть ще кілька автобусів із правоохоронцями.

Вулицю вище над Нацбанком, на перетині вулиці Небесної сотні та Садової також огороджено парканом, працюють правоохоронці з металошукачами.

Крім того, правоохоронці чергують у Маріїнському парку.