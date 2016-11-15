У Києві біля Нацбанку встановлено огорожі, правоохоронці перевіряють перехожих
09:51, 15 листопада 2016Суспільство
703 0
В Центрі Києва вище виходу з метро Хрещатик, на вулиці Небесної сотні, а також на перетині із Садовою встановлено огорожі, правоохоронці перевіряють перехожих.
Біля будівлі Національного банку зосереджено кілька десятків правоохоронців / 112.ua
Як передає кореспондент УНІАН, це паркани з кількома проходами, де правоохоронці за допомогою металошукачів перевіряють сумки у деяких перехожих.
Водночас біля будівлі Національного банку зосереджено кілька десятків правоохоронців, зокрема, біля центрального входу. Біля воріт у двір будівлі стоїть мікроавтобус.
Читайте такожУ Києві на Майдані почали збиратися мітингувальники: нібито через подорожчання хлібу і тарифів
Також на вулиці поруч із Нацбанком стоїть ще кілька автобусів із правоохоронцями.
Вулицю вище над Нацбанком, на перетині вулиці Небесної сотні та Садової також огороджено парканом, працюють правоохоронці з металошукачами.
Крім того, правоохоронці чергують у Маріїнському парку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter