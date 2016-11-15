Посли та голови дипмісій 29-ти країн взяли участь у соціальному проекті OUTLOOK до Дня толерантності

Проект OUTLOOK (theoutlook.com.ua) та його генеральний директор Дарія Карякіна спеціально до Всесвітнього дня толерантності запропонували Надзвичайним та Повноважним послам іноземних держав в Україні взяти участь у створенні соціально важливого відеоролика щодо недискримінації за етнічною ознакою та звернутися до українців з посланням їх рідною мовою.

День толерантності був започаткований Організацією об’єднаних націй, котра прагне зміцнення толерантності шляхом поглиблення взаєморозуміння між культурами і народами. Ця нагальна необхідність лежить в основі Статуту Організації Об'єднаних Націй, а також Загальної декларації прав людини. В 1996 році Генеральна Асамблея запропонувала державам-членам щорічно 16 листопада відзначати Міжнародний день, присвячений толерантності, приурочивши до нього відповідні заходи, орієнтовані як на навчальні заклади так і на широку громадськість.

Ініціативу щодо зйомки у відео-ролику підтримало 29 дипломатів, серед яких голови дипломатичних місій таких країн, як: Австралія, Болгарія, Білорусь, Бразилія, Велика Британія, Грузія, Ізраїль, Індонезія, Ірак, Індія, Казахстан, Киргизстан, Ліван, Малайзія, Мексика, Молдова, Палестина, Пакистан, Румунія, Сирія, Словенія, Судан, Таджикистан, Туркменістан, Туреччина, Швейцарія, Узбекистан, Хорватія, Фінляндія.

Мета заходу – акцентувати увагу українців та світової спільноти на питаннях толерантного ставлення до представників національних меншин, інших народів та націй.

Дарія Карякіна, організатор проекту: «Розуміючи, що дружні відносини між націями є важливим чинником для збереження миру та безпеки у суспільстві, наша команда запропонувала Послам, як представникам інших народів та культур, надіслати суспільству особливий меседж, що дискримінація за етнічною ознакою, яка досі, на жаль, має місце у світі – це не тільки вияв неповаги до честі та гідності людей різного походження, а й прояв власної обмеженості світогляду. Ми маємо більше знати про інших і пам’ятати, що всі та кожен мають рівні права».

Посол Узбекистану в Україні Алішер Абдуалієв: «Ми відразу погодилися взяти участь у цьому проекті, адже хочемо спонукати людей бути уважнішими одне до одного, більше дізнаватися про національні особливості, щоб ніколи не виникало бажання осудити чи образити людину лише за її етнічне походження. Символічно, що ми, іноземці, сьогодні заговорили українською мовою. На таких і подібних прикладах і має будуватися діалог культур».

Посол Словенії в Україні Наташа Прах: «Дискримінація за етнічною ознакою – це жахливе непорозуміння сучасності… У всіх мають бути рівні права, однаковий доступ до соціальних благ. Усі мають відчувати себе комфортно й безпечно у соціумі. Шанобливе ставлення до представників різних народів треба виховувати в собі та бути прикладом для інших».

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