Суд у справі Гонгадзе розпочав допит свідків

Сьогодні Апеляційний суд Києва розпочав допит свідків у справі за обвинуваченням трьох колишніх співробітників міліції у безпосередній причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, першою як свідка у цій справі було допитано головного редактора інтернет-газети «Українська правда» Олену ПРИТУЛУ. У своєму виступі в суді вона, зокрема, розповіла про свої стосунки з Г.Гонгадзе до його зникнення, а також про те, що відбувалося після його зникнення до кінця 2000 року.

Крім того, в суді було вивчено та долучено до матеріалів справи лист-заяву на адресу суду матері загиблого журналіста Лесі ГОНГАДЗЕ, в якій вона інформувала колегію суддів про припинення дії угоди між нею та її адвокатом Андрієм ФЕДУРОМ. У своєму листі Л.ГОНГАДЗЕ також інформувала, що вона не має бажання надалі реалізовувати своє право давати свідчення у справі. Замість неї інший її адвокат, колишній міністр юстиції Сергій ГОЛОВАТИЙ, буде відповідати в суді на всі необхідні питання.

Сама Л.ГОНГАДЗЕ, а також вдова журналіста Мирослава ГОНГАДЗЕ на судовому засіданні присутні не були, хоча заздалегідь були поінформовані про дату, коли воно розпочнеться. З невідомих причин не було також в судовій залі С.ГОЛОВАТОГО.

Колегія суддів, заслухавши думки сторін учасниць процесу, прийняла рішення продовжити судове засідання за відсутністю зазначених осіб.

Крім того, суд поінформував присутніх на засіданні, що під час двомісячної перерві в судових засіданнях до суду надійшла довідка про те, що один із підсудних Микола ПРОТАСОВ, перебуваючи в слідчому ізоляторі, неодноразово скаржився на стан здоров’я, а також на якість медичної допомоги, яку йому надавали в СІЗО. У зв’язку з цим М.ПРОТАСОВА під охороною було поміщено на деякий час для обстеження в інститут кардіології ім. Стражеска, який підтвердив правильність лікування М.ПРОТАСОВА в слідчому ізоляторі, а також у зв’язку із його гіпертонічною хворобою йому призначено за результатами обстеження ІІІ групу інвалідності.

Адвокат М.ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛІЧЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів під час перерви в судовому засіданні, зазначила, що, виносячи вирок підсудним, суд візьме до уваги всі обставини, а саме: їх біографію, стан здоров’я тощо. Але, зауважила вона, «візьме до уваги - не означає, що знизить (міру покарання – УНІАН)”. Насправді, додала адвокат, за законом це (група інвалідності, зокрема М.ПРОТАСОВА – УНІАН) нічого не дає. Він може лише сподіватися на пом’якшення покарання.

Як повідомляв УНІАН, у вбивстві Г.Гонгадзе звинувачують трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА. Ще один звинувачуваний - колишній керівник згаданого департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – перебуває в розшуку.

Розгляд по суті кримінальної справи про вбивство журналіста Апеляційний суд Києва розпочав 9 січня 2006 року.

У справі вже допитано підсудних та потерпілих у справі.