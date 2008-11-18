Луценко: на захоплення Федерації профспілок виділено 3 млн. дол.

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, як політичний діяч, розцінює спроби рейдерського захоплення приміщень обласних відділень Федерації профспілок України під приводом нібито переобрання їхнього керівництва як намагання дискредитувати уряд України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Києві.

«Я, як політик, вважаю, що це перший крок по реалізації плану широкомасштабної дискредитації уряду», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши при цьому, що має на увазі, що спроба такої дискредитації виходить з боку певних фінансових груп, які вважають себе постраждалими від діяльності уряду. Зокрема, на його думку, це стосується осіб, причетних до РосУкрЕнерго.

При цьому він зауважив, що такі його міркування «це, звичайно, мої політичні здогадки, які базуються на політичному аналізі».

Ю.ЛУЦЕНКО також підкреслив, що «вчора було поставлено під загрозу діяльність профспілок… Ми (йдеться про МВС) розглядаємо це як підготовку до захоплення найвідомішого органу (Федерації профспілок – УНІАН) в Україні”.

За його словами, незаконні спроби переобрати керівництво профспілкових об’єднань без попередніх зборів невідомими особами, серед яких, як з’ясувалося, є і раніше судимі, не спостерігалися в Донецькій, Дніпропетровській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

В цьому контексті глава МВС поінформував, що в ході слідчих дій, які, в тому числі, проводилися із затриманими (їх було близько 50, які після дачі показів були відпущені), було знайдено документ, в якому детально розписано бізнес-план із захоплення Федерації профспілок.

Як зауважив при цьому Ю.ЛУЦЕНКО, загальний кошторис такого «бізнес-плану» становить близько 3 млн. дол.

Наступним кроком, відповідно до цього документу, є запланована на 18-19 листопада широкомасштабна акція протесту в Києві, сказав міністр.

У той же час він зазначив, що за оцінками МВС, ця акція не буде масовою, і міліція готова забезпечити правопорядок.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що ні у міліції, ні у нього особисто «не має жодного негативного ставлення до жодної профспілки… аби при цьому не було блокування автошляхів і захоплення державних будівель».

«В таких випадках міліція буде жорстко реагувати», - сказав він.

Крім того, керівник МВС запевнив, що його підлеглі проведуть «максимальне комплексне слідство», щоб встановити осіб, причетних до вчорашньої провокації в регіональних управліннях ФПУ.

За його словами, від 17 листопада, починаючи з 12.00, всі обласні управління і центральний офіс Федерації профспілок України в Києві взяті під посилену охорону міліції.

У зв’язку з цим Ю.ЛУЦЕНКО, звертаючись до організаторів акцій протесту, порекомендував їм утриматись від провокацій і «не випробувати міліцію на міцність».

У той же час, як підкреслив він, «МВС гарантує громадянам проводити акції в межах закону, але далі за цю риску вони не зайдуть… Розхитувати державу ми не дамо».

Як повідомляв УНІАН, Федерація профспілок України заявляла, що 16 листопада у більшості областей здійснено спроби захоплення та утримання будинків обласних профспілкових об’єднань - членських організацій ФПУ і Будинку спілок у Києві.

“Прикриваючись угодами про оренду приміщень, або дозволу на проведення мітингу невідомі люди вривалися до будинків профспілок в багатьох містах України, захоплювали пакети документів, печатки, трощили двері та шибки”, - підкреслив член Президії та Ради ФПУ, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради Валерій ХАРЛІМ.