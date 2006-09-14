Шахраї ”розвели” батьків тернопільського губернатора

На Тернопільщині шахраї заволоділи заощадженнями батьків голови обласної державної адміністрації Івана СТОЙКА.

Як розповів кореспонденту УНІАН прес-секретар І.СТОЙКА Юрій ЗАРУЦЬКИЙ, дві жінки проникли в будинок батьків губернатора, які проживають в Бучацькому районі Тернопільщини. Вони представилися співробітниками соцзабезу і запропонували перевірити матеріальні збереження на предмет наявності старих чи фальшивих купюр, повідомивши при цьому, що подібна акція відбувається по всій Україні. Задокументувавши номери “недійсних” купюр, зловмисниці запакували їх у конверт, і начебто передали господарям. При цьому шахрайки порадили, що наступного дня потрібно прийти до сільської ради і обміняти банкноти. Коли ж пенсіонери невдовзі відкрили конверт, то виявили у ньому порізані аркуші учнівського зошита.

Завдяки оперативним діям працівників міліції, шахраїв того ж дня затримали у Чортківському районі. Зараз за даним фактом ведеться слідство. “Іван СТОЙКО припускає, що шахраї діяли за попередньою “наводкою” і попросив правоохоронців встановити, чи лише корисливими мотивами керувалися у своїх діях зловмисники”, – повідомив Ю.ЗАРУЦЬКИЙ. Разом з тим, він зауважив, що І.СТОЙКО не пов’язує цей інцидент з якимись конкретними своїми недоброзичливцями чи своєю політичною діяльністю.