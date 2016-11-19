Президент нагородив 17 героїв АТО, 13 з них - посмертно
Президент України Петро Порошенко відзначив державними нагородами 17 учасників антитерористичної операції, з яких 13 – посмертно.
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, відповідний указ глава держави підписав сьогодні.
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За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку нагороджено 16 військових Збройних сил України. 13 з них отримали нагороди посмертно.
Глава держави також відзначив нагородою капрала Національної поліції.
Представлені до нагороди бійці загинули чи отримали поранення під час бойових дій влітку і восени цього року в районі Авдіївки, Зайцевого, Золотого. Серед військових ЗСУ - службовці 81-ї аеромобільної та 93-ї механізованої бригад.
Військовослужбовці відзначені орденом Богдана Хмельницького III ступеня, орденом "За мужність" III ступеня, орденом Данила Галицького та медаллю "Захиснику Вітчизни".