Європейське автобудування - українська складова

Виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-серпні збільшилося на 41,6%, порівняно з аналогічним періодом 2005 року, до 162 тис. штук. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, виробництво автобусів на 1 вересня зросло на 87,3%, порівняно з аналогічним періодом 2005 року, до 4662 штук.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в 2005 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 10,7%, порівняно з 2004 роком, до 192 тис. штук, автобусів – також збільшилося на 80,4%, до 4686 штук.

Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є ЗАТ "ЗАЗ", ЗАТ "Єврокар", Корпорація "Богдан" (ВАТ "ЛуАЗ" і ВАТ "Черкаський автобус"), ТОВ "КрАСЗ" та ін.