Верховний комісар ООН у справах біженців завтра поїде на схід України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив після зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

"Завтра я відбуду на Схід і подивлюся на власні очі стан справ на сході України", - сказав Гранді.

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Верховний комісар також запевнив у готовності підтримувати Україну. "Ми хочемо запевнити Україну в тому, що ми готові підтримувати вас у складній гуманітарній ситуації, яка склалася з внутрішнім переміщеним населенням", - наголосив Гранді.

Зі свого боку Гройсман подякував за постійну підтримку та нагадав, що в Україні створено нове Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб для вирішення гуманітарних та соціальних проблем.