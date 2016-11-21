Студенти столичного ВНЗ влаштували мовчазний протест проти "мерзенних умов навчання" (фото)

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила викладач КНУТКіТ Алла Заманська.

Вона написала, що пишається студентами університету, а також розповіла про проведення акції проти «мерзенних умов навчання».

«На кінофакультеті у наших студентів немає навіть своєї аудиторії! Це при тому, що оплата за навчання чимала. Доводиться кожен раз з боями домагатися того, щоб давали ключі від переглядової аудиторії і о 20:00 вимагають, щоб ми покидали приміщення. Я викладаю у заочників і вечірників. Вони всі працюють і зустрічі з ними починаються лише о 18:00», - повідомила Заманська.

Також вона зазначила, що всі навчальні роботи студенти змушені виконувати за свій рахунок - брати в оренду камери, оплачувати звукорежисерів, світло, операторів.

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«При цьому номінально існує навчальна студія, яка зобов'язана обслуговувати студентів. Там багато років працюють люди, які отримують зарплату не зрозуміло за що. А ще заочникам і вечірникам не видають студентські квитки і не зрозумілий їхній статус», - констатувала викладач.

Під час акції майбутні актори і режисери заклеїли роти скотчем. На їхню думку, цей жест демонструє позицію адміністрації університету.

«Вони хочуть, щоб ми мовчали, і щороку сильніше закручують гайки», - відзначили студенти.