У Києві студенти одного з ВУЗів захопили корпус університету (відео)
Студенти Національного педуніверситету імені Драгоманова захопили одну з будівель навчального закладу в центрі Києва.
Як повідомляє "5 канал", у такий спосіб студенти не хочуть допустити, аби керівництво відкрило меблевий магазин у приміщенні університету.
Читайте такожЗросла кількість госпіталізованих осіб, які харчувались у їдальні одного з університетів Львова
Згідно з повідомленням, продаж меблів там відбувався і раніше, однак після банкрутства приміщення мали облаштувати під аудиторії для навчання. Студенти зізнались, що їх дуже бракує.
Також університет пообіцяв зробити там бібліотеку для науковців або науково-дослідний центр. Однак попри це, ремонт у приміщенні зробили саме під магазин.
Студенти заявили, що розблокують роботу закладу, лише коли ректор змінить свій підхід до управлінням вишу.
Однак ректор у відпустці і на телефонні дзвінки не відповідає. Вирішити ситуацію намагались, але поки що безуспішно.