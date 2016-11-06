У Києві студенти одного з ВУЗів захопили корпус університету (відео)

Як повідомляє "5 канал", у такий спосіб студенти не хочуть допустити, аби керівництво відкрило меблевий магазин у приміщенні університету.

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Згідно з повідомленням, продаж меблів там відбувався і раніше, однак після банкрутства приміщення мали облаштувати під аудиторії для навчання. Студенти зізнались, що їх дуже бракує.

Також університет пообіцяв зробити там бібліотеку для науковців або науково-дослідний центр. Однак попри це, ремонт у приміщенні зробили саме під магазин.

Студенти заявили, що розблокують роботу закладу, лише коли ректор змінить свій підхід до управлінням вишу.

Однак ректор у відпустці і на телефонні дзвінки не відповідає. Вирішити ситуацію намагались, але поки що безуспішно.