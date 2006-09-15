Новий поворот у справі за позовом Коломойського до Роднянського

Апеляційний суд м. Києва 14 вересня відновив термін для подачі апеляційної скарги на рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 31 травня 2006 року в справі за позовом “Інтер-Медіа” до Олександра РОДНЯНСКОГО і ТОВ “Медіа Сервісез Юкрейн”. Про це УНІАН повідомив представник інтересів Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО в суді адвокат В’ячеслав КАРТАШОВ.

Таким чином, за словами адвоката, відповідно до процесуального закону, рішення Шевченківського райсуду, яким було визнано переважне право іноземного підприємства “Інтер-Медіа” на придбання у О.РОДНЯНСЬКОГО 70% статутного фонду телерадіокомпанії “Студія “1+1”, а також встановлені факти, що стосуються взаємовідносин О.РОДНЯНСЬКОГО і І.КОЛОМОЙСЬКОГО, слід вважати таким, що не набуло чинності.

За твердженням В.КАРТАШОВА, представники І.КОЛОМОЙСЬКОГО були сповіщені про рішення Шевченківського райсуду тільки через півтора місяці після винесення даного рішення під час слухання справи щодо права власності на 70% СФ «1+1» в Печерському районному суді Києва. За словами адвоката, І.КОЛОМОЙСЬКИЙ не був залучений до участі в справі ні Шевченківським райсудом, ні сторонами процесу, проте в мотивувальній частині рішення суду як встановлений факт було згадано про те, що переговори О.РОДНЯНСЬКОГО з І.КОЛОМОЙСЬКИМ про продаж 70% СФ “1+1” не завершилися укладенням угоди. У зв`язку з цим адвокат зазначив, що ухвалення Шевченківським райсудом рішення, що стосується прав І.КОЛОМОЙСЬКОГО, без залучення І.КОЛОМОЙСЬКОГО, незважаючи на присутність в матеріалах справи доказів існування між І.КОЛОМОЙСЬКИМ і О.РОДНЯНСЬКИМ суперечки щодо приналежності права власності на 70% СФ “1+1”, є грубим порушенням ряду норм ЦПК України і дає всі підстави І.КОЛОМОЙСЬКОМУ оспорити у встановленому законом порядку даний присуд.

В.КАРТАШОВ висловив припущення, що метою подачі позову “Інтер-Медіа” в Шевченківський районний суд було перешкоджання об`єктивному розгляду справи, що перебувала в провадженні Печерського районного суду. Одним із доказів цього, на думку адвоката, може слугувати той факт, що адвокати однієї й тієї ж юридичної компанії в цьому процесі представляють інтереси як позивача, так і третьої сторони – телеканалу “1+1”, виступаючої на стороні відповідача.

“В даному випадку, беручи до уваги той ступінь кооперації, який мав місце також між представниками «Інтер-Медії» і О.РОДНЯНСЬКОГО в Печерському суді, можна з упевненістю стверджувати про реалізацію в Шевченківському суді елементарного, як його називають серед юристів “міжсобойчика”, направленого на створення штучних перешкод об`єктивному розгляду в суді позову И.КОЛОМОЙСЬКОГО”, - зазначив В.КАРТАШОВ.

Довідка УНІАН. З квітня 2005 року співвласники корпоративних прав групи компаній «Студія «1+1» О.РОДНЯНСЬКИЙ і Б.ФУКСМАН вели переговори про продаж належних їм прав І.КОЛОМОЙСЬКОМУ за 100 млн. дол.

Закриття операції мало було відбутися до вересня 2005 року. Проте вже у середині серпня корпорація Central European Media Enterprises Ltd. (CME), фактично відкликала свою згоду на проведення вказаної транзакції.

Відповідно до засновницьких документів ТОВ «ТРК «Студія «1+1», 70% статутного капіталу належить О.РОДНЯНСЬКОМУ, а 30% іноземному підприємству «Інтер-Медіа» (100% власником цього підприємства є німецька компанія «Innova Film Gmbh».)

Печерський районний суд м. Києва своїм рішенням від 16 серпня 2006 року задовольнив у повному обсязі позовні вимоги І.КОЛОМОЙСЬКОГО про визнання за ним права власності на частку в статутному капіталі ТОВ «ТРК «Студія «1+1».

12 вересня прес-служба телеканалу «1+1» повідомила, що «1+1» і його акціонери направили в Апеляційний суд міста Києва ряд скарг на це рішення Печерського районного суду столиці.