На Львівщині судитимуть двох неповнолітніх, які обікрали будинок загиблого учасника АТО під час його похорону
Прокуратурою Львівської області скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох неповнолітніх, які вчинили крадіжку за попередньою змовою групою осіб, поєднану з проникненням в житло загиблого учасника АТО.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Львівської області.
Зазначається, що наприкінці липня поточного року в м. Золочеві Львівської області троє неповнолітніх зловмисників проникли до будинку загиблого учасника АТО - відомого адвоката Швеця О.О. під час його похорону, звідки викрали майна на суму близько 60 тис. грн.
«Завдяки ефективній координації роботи прокуратури та органів поліції двоє з них були затримані по гарячих слідах. Третьому неповнолітньому, який раніше вже був судимий за корисливий злочин, вдалось втекти, однак він встановлений і оголошений в розшук», – повідомляють в прокуратурі.
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Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів їх причетності до вказаної крадіжки.
Зважаючи на цинічний вчинок вказаних неповнолітніх, а також те, що даний злочин набув широкого розголосу в суспільстві, за клопотанням прокуратури області їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За скоєне обвинуваченим загрожує до 6 років позбавлення волі.