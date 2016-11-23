На Львівщині судитимуть двох неповнолітніх, які обікрали будинок загиблого учасника АТО під час його похорону

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Львівської області.

Зазначається, що наприкінці липня поточного року в м. Золочеві Львівської області троє неповнолітніх зловмисників проникли до будинку загиблого учасника АТО - відомого адвоката Швеця О.О. під час його похорону, звідки викрали майна на суму близько 60 тис. грн.

«Завдяки ефективній координації роботи прокуратури та органів поліції двоє з них були затримані по гарячих слідах. Третьому неповнолітньому, який раніше вже був судимий за корисливий злочин, вдалось втекти, однак він встановлений і оголошений в розшук», – повідомляють в прокуратурі.

Читайте такожСмертельна ДТП на Львівщині: під колесами автобуса загинув пішохід

Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів їх причетності до вказаної крадіжки.

Зважаючи на цинічний вчинок вказаних неповнолітніх, а також те, що даний злочин набув широкого розголосу в суспільстві, за клопотанням прокуратури області їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне обвинуваченим загрожує до 6 років позбавлення волі.